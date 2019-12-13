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«Мы другие люди». Зеленский заверил Путина, что не допустит «резни» на Донбассе

13 декабря 2019, 08:07

«Мы другие люди». Зеленский заверил Путина, что не допустит «резни» на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал высказывания президента России Владимира Путина о том, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса установление Украиной контроля на границе с Россией чревато массовым уничтожением местных жителей.

«Он [Путин] это сказал, мне кажется, дважды на наших встречах. Мы пояснили, что мы другие люди, совсем другие, свободные, демократические. Мы понимаем, что там живут украинцы. И мы с уважением относимся к гражданам Украины, и никакой резни [не будет] — я именно так и сказал господину Путину», — сказал Зеленский в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1».

Украинский лидер отметил, что не знает, кого Путин «представляет на его месте», но он другой человек. «Я не знаю, с кем вы [Путин] до этого говорили о таких серьезных вопросах, какой у вас опыт по этому вопросу и в других странах, но у нас другая страна, мы другая власть, и для нас самое главное — человеческая жизнь», — подчеркнул Зеленский.

Ране Путин выразил мнение, что передача границы в условиях отсутствия закона об амнистии чревата повторением «резни в Сребренице».

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