Путин рассказал, почему не согласился на передачу Украине границы на Донбассе

Президент России Владимир Путин считает, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса установление украинской стороной контроля на границе с Россией чревато массовым уничтожением местных жтителей, передает «Интерфакс».



На встрече с Советом по правам человека при президенте Путин сообщил, что возможное преследование людей, проживающих в на подконтрольных группировкам «ЛНР» и «ДНР» территориях, было одной из тем его дискуссии с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе прошедшей накануне встречи в Париже.



«До сих пор не принят закон об амнистии. В 2015 году еще договорились, решения есть какие-то, но ничего не действует. И украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками», — сказал Путин.



После этого президент РФ подчеркнул: «Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет».

Резня в Сребренице — массовое убийство мусульман в июле 1995 года, оно является одним из самых жестоких эпизодов боснийской войны 1992-1995 годов.



9 декабря в Париже президент Владимир Зеленский на саммите в «нормандском формате» договорился об обмене пленными до Нового года, разведении сил на трех новых участках, прекращении огня. Стороны не пришли к согласию в вопросах о выборов на Донбассе, контроле российско-украинской границы и транзите газа. Новая встреча лидеров нормандской четверки должна состоятся через четыре месяца.