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Аваков о подозреваемых в убийстве Шеремета: Такие овцы есть в любом стаде

13 декабря 2019, 11:32

Аваков о подозреваемых в убийстве Шеремета: Такие овцы есть в любом стаде

Следствие располагает данными о заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета, но есть еще вопросы без ответов. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1» вечером 12 декабря.

«Следствие ищет заказчика... У нас нет ответов по механизму взаимодействия. У нас в некоторых случаях еще стоят вопросы о роли некоторых людей. И, в том числе, мы видим людей, которые инициировали это преступление», — сказал он.

«К сожалению, я не все могу сказать, что нам известно. На брифинге было чуть 5 — 7%, может 10% от фактов, которые нам известны, которые мы можем изложить. Я думаю, что в этом деле будут еще новости и еще информация», — добавил Аваков.

Глава МВД также призвал воздержаться от стигматизации всех волонтеров и участников АТО из-за того, что такие ест среди подозреваемых в убийстве журналиста: «Такие овцы есть в любом стаде. Это не значит, что патриоты и волонтеры такие же. Нет. Мы верим и надеемся на них».

В четверг МВД провело брифинг после объявления о задержании двоих подозреваемых в убийстве Шеремета. Всего в причастности к подрыву автомобиля журналиста подозреваются пятеро человек — военнослужащая Яна Дугарь, ветеран АТО Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислава Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко. Заказчики убийства названы не были

Журналист и один из руководителей «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года.

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