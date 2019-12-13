В Кремле отреагировали на желание Зеленского изменить Минские соглашения

Если Украина хочет внести изменения в Минские соглашения после саммита в Париже, то это предстоит «долго и напряженно анализировать» трем остальным участникам «нормандского формата» — России, Франции и Германии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.



Он напомнил, что в итоговом коммюнике парижского саммита в преамбуле во втором параграфе говорится, что Минские соглашения продолжают быть основой работы «нормандского формата», государства — участники которого привержены их полному выполнению.



«Если после понедельника произошла какая-то смена позиций одной из сторон, а именно Киева, то это вопрос, который предстоит долго и напряженно анализировать всем троим остальным участникам «нормандского формата», — подчеркнул представитель Кремля.



Также Песков посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому жать руку Путину без вопроса о возвращении Крыма.

Президент Владимир Зеленский выступает за изменение Минских соглашений в части последовательности выполнения пунктов. Украинская сторона намерена подготовить предложения по изменению Минских соглашений к следующей встрече лидеров стран «нормандского формата», запланированной на март 2020 года.