Украина собирается подготовить изменения в Минские соглашения к следующему «нормандскому саммиту»

Украинская сторона подготовит предложения по изменению Минских соглашений к следующей встрече лидеров стран «нормандского формата», запланированной на март 2020 года. Об этом сообщил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников в эфире «Громадського».



«Мы точно напишем эти предложения [до следующей встречи], они даже были в инициативах президента готовы. Но за те четыре месяца наши ожидания, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны... можно сделать до марта», — рассказал Резников.



По его словам, подготовленную редакцию договоренностей потом обсудят с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран-участниц «нормандского формата».



Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за адаптацию минских договоренностей к нынешним реалиям. По словам канцлера, принятые президентом Украины Владимиром Зеленским меры позволили придать этому документу «движение» и «эластичность».