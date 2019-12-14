Пристайко объяснил, почему важно, чтобы Красный Крест попал в Донецк и Луганск

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) на следующей неделе попробуют попасть на неподконтрольную территорию Донбасса. Как пояснил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, на переговорах лидеров стран «нормандской» четверки в Париже достигнута договоренность о допуске международной организации к украинским арестованным и пленным.



«Мы договорились, что Красный Крест будет допущен на неконтролируемую территорию. Никогда за пять лет Красный крест не мог попасть ни к местам, где удерживаются наши арестованные и военнопленные, а также не могли попасть к местам захоронений», - сказал Пристайко в программе «Свобода слова Савика Шустера» в эфире телеканала «Украина».



Пристайко напомнил, что пока дня группировки «Л-ДНР» не пускают представителей Красного Креста на территорию, которую контролируют боевики.



«На следующей неделе миссия Красного Креста попробует в очередной раз туда попасть», - сообщил министр.

В пятницу, 13 декабря, МККК направил на неподконтрольную территорию Донбасса один грузовик с гуманитарной помощью. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Для жителей Донецкой и Луганской области направлены лекарственные препараты, товары медицинского назначения и медицинское оборудование, общим весом 7,88 т», - сказано в сообщении.