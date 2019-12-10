Быстро не получилось. К чему пришла «нормандская» четверка

Фото: president.gov.ua

Местные выборы на Донбассе и контроль над границей с Россией – два самых сложных вопроса, из тех, что обсуждали лидеры «нормандской» четверки (Украина, Германия, Франция, РФ) 9 декабря. Так охарактеризовал их президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами после переговоров. Оба вопроса остались нерешенными. К ним Украина и Россия хотят вернуться через четыре месяца. За это время на Донбассе должно произойти несколько ключевых событий, которые могут приблизить наступление мира, если только договоренности не будут снова нарушены.

О чем договорились лидеры «нормандской» четверки

Главы четырех стран подтвердили, что между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялись двусторонние переговоры. Но пока непонятно, какие договоренности были достигнуты двумя сторонами (и были ли они вообще), а какие – усилиями Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель.

Неотложные пункты:

Стороны конфликта на Донбассе должны до 31 декабря текущего года провести обмен удерживаемых лиц, начиная со «всех установленных». Международным организациям, включая Международный комитет Красного Креста(МККК), должен быть предоставлен полныйибезусловныйдопускко всемудерживаемым лицам.

Зеленский рассказал журналистам, что хотел объединить в одном «трэке» освобождение удерживаемых лиц и на оккупированном Донбассе, и на территории России, и в оккупированном Крыму.



«Но это сложно. Но мы поговорили, что будем это обсуждать и решать, каким образом это делать. Давайте сделаем первый шаг, и большой, потому что 72 человека могут приехать домой», - подчеркнул он.

До конца года на Донбассе должен быть полностью прекращен огонь. Спикеры не сообщили, предусматривает ли данная договоренность санкции для тех, кто нарушит «тишину», которая должна быть полной и всесторонней.

Территорию Донбасса продолжат разминировать.

Еще на трех участках вдоль линии разграничения на Донбассе должно пройти разведение сил и средств до конца марта 2020 года. Спикеры не назвали участки. Их должна согласовать Трехсторонняя контактная группа на заседаниях в Минске.

Зеленский сообщил, что изначально все стороны конфликта выступили за разведение по всей линии фронта. В итоге сошлись на «гуманитарных точках», то есть участках, где переходы через линию соприкосновения облегчат жизнь простых людей.

Трехсторонняя контактная группа должна решить в течении 30 дней, где на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях будут открыты дополнительные пункты пропуска (КПВВ).

Специально мониторинговой миссии ОБСЕ стороны должны предоставить доступ по всей территории Донбасса.

Среди требований к работе ОБСЕ Зеленский озвучил о расширении мандата Миссии до формата «24 на 7». Этот пункт не прописан в официальных согласованных итогах Парижского саммита.

Еще одна инициатива, не прописанная в коммюнике, была озвучена украинским президентом прямо во время брифинга, то есть во время переговоров этот вопрос не был согласован. Зеленский настаивает, чтобы в Минске за столом переговоров сидели представители Донбасса, которые были вынуждены уехать из Донецка и Луганска. Президент подчеркивает, что эти переселенцы – тоже представители оккупированного Донбасса. К слову, Владимир Зеленский высказывает эту идею каждый раз, когда журналисты спрашивают у него, будет ли он вести переговоры с членами «Л-ДНР». От прямых переговоров с теми, кто сегодня ездит в Минск от имени «Л-ДНР», Зеленский отказывается.

Главный камень преткновения



Владимир Зеленский в отличие от своего предшественника Петра Порошенко и его команды, которые подписали Минские соглашения, не оспаривает последовательность наступления мира согласно документу. Зеленский согласен с тем, что по тексту «Минска» сначала на Донбассе проходят местные выборы, а потом Украина получает контроль над участком государственной границы с Россией на востоке страны. А эта последовательность выгодна России, которая настаивает лишь на этой версии как на единственно верной. С 2015 года, когда документ был подписан, дипломатические споры и толкования на этот счет не прекращаются. Что сначала – выборы или закрытие границы – стало ключевым препятствием для переговорщиков в Минске. Зеленский же сегодня прямо заявляет, что Украине не выгоден сценарий, при котором выборы проходят раньше закрытия границы – это одна из тех «красных линий», которые страна не намерена переходить. То есть Зеленский открыто признает, что не согласен с текстом «Минска» - документа, в целом которому нет альтернативы. На последнем, к слову, настаивают все стороны «нормандской» четверки и Трехсторонней группы. Зеленский во время общения с журналистами уже не раз отмечал, что сегодня Украина пытается решить проблему, созданную прежним руководством страны, которое подписало невыгодные соглашения.



«Мне жаль, что мы все с вами сегодня решаем проблему, которую бы подписав правильно, я не хочу ничего сказать… Нам бы было легче. Но там были сложные условия. Может, и не могли по-другому. Я не хочу никого критиковать», - сказал Зеленский.



Путин тоже сегодня дал понять, что стоит на своем, потому что иначе, по его убеждению, Минские соглашения будут «вскрыты». По словам российского президента, переписав один пункт соглашений, придется переписывать и остальные, из-за чего «создастся ситуация, при которой мы ничего не сможем сделать».



Нерешенный вопрос о выборах и границе в официальном коммюнике звучит так: члены «нормандской» четверки согласились провести еще одну встречу в этом формате в течение четырех месяцев относительно политических условий и условий безопасности, в том числе - для организации местных выборов».



Другие «красные линии»



Акция «Варта на Банковой» должна полностью завершиться и уйти из-под Офиса президента к утру 10 декабря. Участники акции заявили, что президент Зеленский не допустил сдачи национальных интересов Украины, о чем его предупреждали митингующие.



«Красные линии», обозначенные ранее тремя политическими силами и предъявленные президенту накануне саммита, официально не были перейдены. Не исключено, что подозрения в непубличных договоренностях среди лидеров четверки станут поводом для новых акций в правительственном квартале Киева.



Согласно «Минску», закон об особом статусе Донбасса (закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей) должен вступить в силу после того, как международные наблюдатели, среди которых ОБСЕ, подтвердят легитимность проведенных выборов и убедятся в честности результатов. Владимир Зеленский не исключил, что в дальнейшем закон может быть видоизменен, но пока Рада должна на год в очередной раз продлить уже существующий временный закон. По словам президента, Украине сегодня проще продлить существующий закон, нежели всем участникам переговоров в Минске согласовывать сейчас новый текст документа – это может привести переговоры в тупик.



Зеленский затронул еще одну «красную линию» - форма государственного устройства Украины. Он в очередной раз заявил, что в Украине невозможна федерализация, а территориальные уступки в виде Крыма или Донбасса не станут частью политического компромисса. На брифинге Крым был упомянут среди лидеров четырех стран всего один раз – Зеленским. Позднее в общении с журналистами украинский президент добавил, что в общении с коллегами «до Крыма детально не дошли».