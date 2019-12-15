В «Слуге народа» призвали к примирительной риторике в обществе

Народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук считает необходимым использовать примирительную риторику в обществе.



«Риторика, которая скорее примиряет, чем разжигает конфликт, должна сегодня быть не только среди президентов, премьеров и спикеров парламентов, а и в обществе, в том числе и среди гостей, которые приходят на ток-шоу», — сказала она в эфире телеканала «Наш» 13 декабря.



По ее словам, предыдущие 5 лет представители власти способствовали разжиганию конфликтов, используя риторику об агрессоре.



«Мы конфликтуем между собой, мы не слышим друг друга... Мы понимаем кто агрессор, это понимают и в ООН, и в ЕС. Но такие ли слова помогли президенту [Франции Эммануэлю] Макрону понять, когда он лоббировал возвращение России в ПАСЕ», — добавила она.

Ранее советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Сивохо предложил путь «ментального» возвращения жителей неподконтрольной властям части Донбасса.