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Сивохо предложил отказаться от деления на «свои-чужие, сепары-укры»

15 ноября 2019, 09:05

Сивохо предложил отказаться от деления на «свои-чужие, сепары-укры»

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо предложил путь «ментального» возвращения жителей неподконтрольной властям части Донбасса.

«Невозможно вернуть территории без людей. А вот вернуть людей ментально необходимо уже сейчас, даже пока территории не возвращены под контроль Украины», — написал он в Facebook.

В частности, Сивохо предлагает «вернуть старикам пенсии»; найти способ компенсации ущерба по разрушенному и утраченному жилью из-за конфликта на Донбассе; обеспечит 140 тысяч детей, которые родились на неподконтрольной территории Донбасса и Крыма украинскими документами; упростить порядок пересечения КПВВ и создать «нормальные человеческие условия» на пропускных пунктах; изменить информационную политику, избавившись от штампов «свои-чужие, сепары-укры».

Также советник секретаря СНБО настаивает, что единственным правильным термином является «линия соприкосновения», а не «линия разграничения».

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Ранее отказаться от слова «сепары» в информационном пространстве призвал президент Владимир Зеленский.

Ранее в министерстве по делам оккупированных территорий заявили, что Украина не может выплачивать пенсии на оккупированных территориях. Обсуждения идут только об упрощении этой процедуры вдоль линии соприкосновения. 

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