Один военный получил ранения на Донбассе с начала суток

Один украинский военнослужащий получил ранения в результате обстрелов на Донбассе с начала суток. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С полуночи и по состоянию на 18:00 боевики 6 раз открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Обстрелы пришлись на окрестности Луганского, Крымского, Хутора Вильный, Светлодарска и Зайцево.

Как сообщалось, за минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб, еще двое были ранены в результате обстрелов на Донбассе. Погибший - 21-летний боец Нацгвардии Сергей Михальчук - прикрыл своим телом сослуживца, приняв на себя основную массу обломков при взрыве.