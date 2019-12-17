Главные события 17 декабря в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 17 декабря.

Политика



Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш сообщил, что списки на обмен удерживаемыми лицами по итогам саммита «нормандской четверки» готовятся, окончательного варианта пока нет.



Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что украинская сторона не может передать граждан России на неподконтрольную часть Донбасса в рамках обмена с группировками «ДНР» и «ЛНР».



В группировках «ДНР» и «ЛНР» заявили, что в законопроекте о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации отсутствуют нормы о наделении «особым статусом» отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник хочет установить «границы ЛНР» по территории всей Луганской области.



Амнистия не может распространяться на людей, совершивших военные преступления и преступления против человечности на оккупированных территориях Донбасса, сообщил постпред президента в АР Крым, член рабочей группы по реинтеграции временно оккупированных территорий Антон Кориневич.



Экономика



Кабинет министров внесет на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций к юридическим лицам на оккупированных территориях, сотрудничающими с предприятиями оборонно-промышленного комплекса РФ



Общество



Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении бывшей сотруднице «верховного суда ДНР», которой инкриминируют содействие издевательствам над украинскими заложниками.



Наблюдатели Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ зафиксировали въезд группы казаков из 15 человек из России на Донбасс через неконтролируемый Украиной пункт пропуска «Гуково».

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