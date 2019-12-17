Глава СБУ: Украина не будет отдавать россиян в рамках обмена с «Л-ДНР»

Украинская сторона не может передать граждан России на неподконтрольную часть Донбасса в рамках обмена с группировками «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в интервью «Интерфакс-Украина».



«Мы не можем граждан РФ отдать в ОРДЛО. То есть, рациональнее реанимировать площадку, которая была на первом обмене — Украина и Российская Федерация», — сказал он.



Баканов рассказал, что в настоящее время сложно завершить процесс идентификации списка украинской стороны из-за недопуска стороной ОРДЛО международных наблюдателей в места, где содержатся эти люди. «Есть часть идентифицированных, но есть и те, кто подлежит идентификации», — отметил глава СБУ.



Баканов добавил: «По нашему мнению, обмен было бы хорошо проводить параллельными процессами, но при этом не менять сути «всех на всех», как было договорено на "Норманди"».