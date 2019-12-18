Путин и Макрон оценили результаты саммита «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора позитивно оценили договоренности на саммите «нормандской четверки», которые идут в русле выполнения минского «комплекса мер». Об этом сообщила пресс-службе Кремля.



Путин во время беседы заявил, что необходимо совместно согласованные шаги выполнять последовательно. Среди этих мер «правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами».



В ходе разговора также обсуждалась проблематика транзита российского газа в страны Европы через территорию Украины.



Беседа состоялась по инициативе французской стороны.