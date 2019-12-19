Стороны продолжат переговоры по обмену пленными в режиме видеоконференции

Глава «МИД ДНР» Наталья Никонорова заявила, что переговоры по обмену удерживаемыми лицами будут продолжены. Об этом сообщает ТАСС.



По ее словам, переговоры между группировками и украинской стороной будут проведены в режиме видеоконференции.



Представитель Президента Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма сообщил, что видеоконференция по вопросу обмена запланирована на завтра.



«Переговорный процесс продолжается. Мы сегодня встретились у президента, поговорили о результатах, как только я переговорил и с Грызловым. Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу», - процитировала Кучму его пресс-секретарь Дарка Олифер на странице в Facebook.

18 декабря участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе не достигли прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами.



Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что работа по проведению обмена удерживаемыми лицами все еще продолжается.

Посол ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик отметил, что сторонам конфликта на Донбассе предстоит реализовать ряд шагов, чтобы провести обмен удерживаемыми лицами до конца года.