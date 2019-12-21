Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работы из-за санкций США

Швейцарская Allseas приостановила строительство «Северного потока-2» из-за принятия оборонного бюджета США, в который заложены санкции против газопровода. Об этом пишет «Коммерсант».



Компания, которая ялвяется трубоукладчиком газопровода, сообщила о намерениях действовать в соответствии с законодательством и будет ожидать руководства, в котором будут прописаны все необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от властей США.



Минфин США уточнил, что санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» вступают в силу немедленно, и потребовал немедленно остановить прокладку труб.



Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 году. В бюджет включены санкции против компаний, занимающихся реализацией проектов газопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток», выделение на сдерживание России 734 млн долларов.



В документе также предусмотрена помощь Украине в суме 300 млн долларов, включая поставки летальных вооружений.