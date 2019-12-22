«Выкинули, как шваль». Российский репортер возмущен запретом «Л-ДНР» посещать передовую

Группировки «ДНР» и «ЛНР» продолжают запрещать журналистам посещать передовые позиции своих подразделений. Об этом сообщил корреспондент российского государственного телеканала «Россия 1» Александр Сладков на своем YouTube-канале.



«Когда мы были нужны, когда руководство, воевавшее на Донбассе, к нам благоволило, нас принимали везде, тогда было нормально. А когда мы перестали быть нужны, нас как какую-то шваль, пьянчужек выкинули из приличного заведения — этого информационного пространства», — подчеркнул он.



Сладков заявил, что знает, кто распорядился не пускать корреспондентов, однако имена не назвал.



Впервые о запрете посещать передовые позиции боевиков «Л-ДНР» Сладков сообщил 13 ноября. Чуть позже он написал, что доступ СМИ был открыт, однако теперь утверждает обратное.

После начала вооруженного конфликта в 2014 году боевики «ДНР» и «ЛНР» захватили местные телеканалы. Сигнал украинских телеканалов был отключен, а новостные сайты заблокированы.



Доступ украинских и зарубежных СМИ на эти территории ограничен, а журналисты, деятельность которых не согласована с «Л-ДНР», преследуются.