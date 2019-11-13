«ДНР» запретила СМИ посещать позиции своих боевиков. Даже российским

Группировка «ДНР» запретила представителям СМИ посещать подразделения своих незаконных вооруженных формирований.



«Представитель пресс-службы народной милиции ДНР, сегодня, в 09:45, сообщил, что с 13 ноября 2019 года выезд журналистов в подразделения НМ ДНР запрещен», — написал в своем Telegram-канале военный корреспондент российского телеканала «Россия 1» Александр Сладков.



Он отметил, что теперь всю видеоинформацию будет представлять сама пресс-служба.



По словам Сладкова, формальная причина — опасение за безопасность сотрудников СМИ.



Он напомнил, что два дня назад пресс-служба «народной милиции» заявила о попадании под обстрел съемочной группы ВГТРК, куда входит «Россия 1». В самом медиахолдинге эту информацию опровергли.