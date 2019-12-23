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Пристайко допускает «доработку» списков для обмена пленными

23 декабря 2019, 10:00

Пристайко допускает «доработку» списков для обмена пленными

Стороны могут доработать списки на обмен пленными после видеоконференци Трехсторонней контьактной группы, которая состоится сегодня, 23 декабря. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Укринформу».

Он отметил, что в ТКГ уже была согласована одна группа людей, «которая уже точно готова к обмену».

«Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового года. Поэтому координатором от ОБСЕ было принято решение безотлагательно провести видеоконференцию и завершить работу над списками», — добавил Пристайко.

Также глава МИД отметил, что уже есть договоренность с Красным Крестом, что эта организается посетит места на неподконтрольной части Донбасса, где находятся удерживаемые лица. «Мы с Красным Крестом уже договорились, есть решение лидеров. Пока это готовится, это не так просто: надо определить, куда ехать, а не просто выехать в поле», — сказал Пристайко.

18 декабря состоялось заседание ТКГ, на котором ожидалось, что стороны согласуют обмен пленными до конца года. Однако договоренность не была достигнута.

Теперь проведение обмена хотят согласовать на заседании в режиме видеосвязи, которое стороны договорились провести 23 декабря.

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Обмен пленными

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