У Кучмы заявили о переносе видеоконференции ТКГ по обмену на 23 декабря

Участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе договорились провести видеоконференцию по обсуждению вопроса освобождения удерживаемых в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 23 декабря. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.



«В продолжение работы по освобождению лиц, удерживаемых в ОРДЛО, видеоконференция Трехсторонней контактной группы назначена на понедельник, 23 декабря 2019», — написала она.



На встрече ТКГ в Минске 18 декабря не удалось прийти к соглашению касательно освобождения удерживаемых лиц.

19 декабря Кучма заявил, что переговоры по вопросу освобождения заложников в рамках Трехсторонней контактной группы продолжаются, в пятницу 20 декабря стороны попытаются провести скайп-конференцию.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» отказались от предложения и выступили за проведение видеоконференции о подготовке к обмену удерживаемыми лицами с украинской стороной 23 декабря.