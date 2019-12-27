Лисичанску дали воду, но произошли прорывы труб

В Лисичанске Луганской области 26 декабря местный водоканал начал возобновление водоснабжения города, но произошло два прорыва на магистральных водоводах. Об этом сегодня сообщается на сайте горсовета.



В результате работа водопроводных насосных станций была прекращена. Ремонтные бригады занимаются ликвидацией последствий аварии, отметили в горсовете.



Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заверил, что вода в городе в скором времени будет.



24 декабря «Луганское энергетическое объединение» из-за долгов отключило от электроэнергии объекты «Лисичанскводоканала», в результате чего без водоснабжения остались более 80 тысячи жителей города и ближайших поселков, 35 учебных и 25 лечебных учреждений.



Гайдай также сообщил, что договорился с начальником Генерального штаба — Главнокомандующим Вооруженных Сил Русланом Хомчаком о перерегистрации еще одной военной части в Лисичанске. Предполагается, что это поможет ежемесячно пополнить местный бюджет на «значительную сумму», которой хватит на платежи водоканала за электроснабжение и частичные расчеты с долгами прошлых лет.



Кроме того, глава области сообщил, что поднял перед президентом Владимиром Зеленеским вопрос о введении в Лисичанске военно-гражданской администрации.