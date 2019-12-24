80 тысяч жителей Лисичанска снова без воды

В Лисичанске, Новодружеске и Приволье Луганской области приостановлена подача воды из-за задолженности «Лисичанскводоканала». Об этом сообщает пресс-служба горсовета Лисичанска.



24 декабря «Луганское энергетическое объединение» отключило от электроэнергии объекты «Лисичанскводоканала». Без водоснабжения остались более 80 тысячи жителей, 35 учебных и 25 лечебных учреждений.



«Убедительно просим всех потребителей ЛКСП "Лисичанскводоканал" погасить задолженность, в случае наличия, за потребленные услуги по водоснабжению и водоотведению», — призвали в горсовете.



Для населения организован подвоз питьевой и технической воды.



Кроме этого, руководству КП «Лисичансктеплосеть» поручено притушить котельные до технологического минимума на время отключения водоснабжения.



Учреждениям образования и культуры г поручено изменить графики работы или приостановить работу.

18 октября Хозяйственный суд Луганской области возбудил производство о банкротстве ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО), входящей в группу «Энергетический стандарт» бизнесмена Константина Григоришина. ЛЭО задолжал ГП «Энергорынок» около 5 млрд гривен. Из них 600 млн гривен — долг предприятий, расположенных на подконтрольной властям территории, а именно северодонецкого «Азота» Дмитрия Фирташа, а также Лисичанского и Попаснянского водоканалов.



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