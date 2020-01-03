Дело Шеремета: Адвокат подозреваемой будет ходатайствовать о повторном следственном эксперименте

Адвокат Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, Владислав Добош заявил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента. Об этом сообщает «Громадське».



По его словам, он будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента, поскольку на видео материалов дела изображено два человека. По версии следствия вторым человеком, который, вероятно, причастен к убийству журналиста Павла Шеремета был Андрей Антоненко.



Добош добавил, что следственный эксперимент будет официально завершен, когда будут оформлены все соответствующие протоколы, а видео эксперимента отправят на экспертизу.



Адвокат отметил, что целью следственного эксперимента было проверить походку подозреваемой, чтобы впоследствии сравнить ее с той, которая была изображена в видеоматериалах следователей.

По данным следствия Юлия Кузьменко в ночь с 19 на 20 июля 2016 закладывала взрывчатку под автомобиль Subaru, в котором погиб журналист Павла Шеремет, и приводила ее в действие.



Печерский районный суд Киева арестовал Кузьменко до 08 февраля 2020 года.