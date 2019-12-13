Суд арестовал до февраля 2020 года подозреваемую в деле Шеремета

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 08 февраля 2020 года волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, которой выдвинуто подозрение в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Об этом сообщает «Громадське».



Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Среди рисков назвали побег, давление на следствие, свидетелей и уничтожения доказательств.



Адвокат заявил, что защита будет подавать апелляционную жалобу.



По данным следствия Юлия Кузьменко в ночь с 19 на 20 июля 2016 закладывала взрывчатку под автомобиль Subaru, в котором погиб журналист Павла Шеремет, и приводила ее в действие.