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Зеленский помог выступить в «Квартале» певцу, который ездил в Крым после аннексии

05 января 2020, 11:25

Зеленский помог выступить в «Квартале» певцу, который ездил в Крым после аннексии

Фото: dralbanofficial / Instagram Фото: dralbanofficial / Instagram

Шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму после аннексии, спел в новогоднем шоу «Вечерний квартал» при содействии президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Крым Реалии».

«Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предварительное шоу на спорном острове Крым. После вмешательства президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом», — написал певец в Instagram.

 
 
 
 
 
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Meeting ukrainian president , president Zelensky. I was banned entering Ukraine because of my previous show in the Crimea peninsula . I did not know about that , that Ukrainians don’t like it.any where but was happy to meet the president.

Публикация от dralbanofficial (@dralbanofficial)


Новогодний выпуск «Вечернего квартала» был показан в ночь с 31 декабря на 1 января на телеканале «1+1». Шоу было снято в середине декабря.

Иностранные артисты и другие деятели культуры нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска. Некоторым артистам и певцам, которые приехали на гастроли в Крым или прямо поддерживают аннексию полуострова, запрещено выступать на материковой части Украины.

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