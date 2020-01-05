Зеленский помог выступить в «Квартале» певцу, который ездил в Крым после аннексии

Фото: dralbanofficial / Instagram

Шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму после аннексии, спел в новогоднем шоу «Вечерний квартал» при содействии президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Крым Реалии».



«Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предварительное шоу на спорном острове Крым. После вмешательства президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом», — написал певец в Instagram.



Новогодний выпуск «Вечернего квартала» был показан в ночь с 31 декабря на 1 января на телеканале «1+1». Шоу было снято в середине декабря.



Иностранные артисты и другие деятели культуры нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска. Некоторым артистам и певцам, которые приехали на гастроли в Крым или прямо поддерживают аннексию полуострова, запрещено выступать на материковой части Украины.