«Квартал 95» напомнил Зеленскому о невыполненном обещании

Артисты студии «Квартал 95» на концерте исполнили песню о невыполненном обещании президента Владимира Зеленского. Видео выступления опубликовала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в Instagram.



«Весна прошла давно, еще не сел никто, а что зимой у вас сажать не принято?» — спели артисты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @kvartal95official Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) 15 Дек 2019 в 10:09 PST



Судя по опубликованным фотографиям и видео пользователей соцсетей, Зеленский и сам присутствовал на концерте «Вечернего квартала» в воскресенье. На снимке видно, что рядом с президентом сидит его помощник Андрей Ермак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Коли любиш Президента #зепрезидент #счастливая Публикация от Elena Alex &little Melani (@gisislove) 15 Дек 2019 в 12:55 PST

«Весна пришла — пора сажать» был одним из предвыборных слоганов Владимира Зеленского.



В начале ноября президент Зеленский говорил, что обещанные посадки коррупционеров являются только вопросом времени и необходимости подготовить все материалы, чтобы дела не разваливалась в судах.



Зеленский был основателем и художественным руководителем студии «Квартал 95». После избрания на пост президента он отошел от руководства коллективом.