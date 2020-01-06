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«ДНР»: В Горловке задержали сбежавших из колонии

06 января 2020, 12:41

«ДНР»: В Горловке задержали сбежавших из колонии

В Горловке были задержаны двое осужденных, сбежавших из исправительной колонии города Кировского к северу от Шахтерска (неподконтрольная украинским властям территория).

Об этом сообщили в «МВД» при группировке «ДНР».

Там добавили, что по факту побега возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 368 «уголовного кодекса ДНР» (побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Санкция «статьи» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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