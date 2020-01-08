Канада предложила помощь в расследовании крушения самолета МАУ в Иране

Канада предложила техническую помощь в расследовании авиакатастрофы самолета Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране. Об этом сообщил министр транспорта Канады Марк Гарно.



«Мы поддерживаем контакт с нашими международными партнерами, и Канада предлагает техническую помощь для предстоящего расследования», — написал он в Twitter.

My thoughts are with all those affected by the heartbreaking tragedy involving Ukraine International Airlines flight PS752 carrying many Canadians.



We are in touch with our international counterparts and Canada is offering technical assistance to the upcoming investigation. — Marc Garneau (@MarcGarneau) January 8, 2020

Пассажирский самолет МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился сегодня утром в районе аэропорта в Тегеране вскоре после взлета. На борту лайнера находились 176 человек. Все они погибли.

На борту самолета летели 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, 3 — Германии, 3 — Великобритании.



Власти Ирана заявили, что причиной крушения самолета стало возгорание двигателя.



Украина временно запретила авиарейсы в Иран. В МАУ отметили, что Boeing, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.