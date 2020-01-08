Канада предложила помощь в расследовании крушения самолета МАУ в Иране

Канада предложила техническую помощь в расследовании авиакатастрофы самолета Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране. Об этом сообщил министр транспорта Канады Марк Гарно.
«Мы поддерживаем контакт с нашими международными партнерами, и Канада предлагает техническую помощь для предстоящего расследования», — написал он в Twitter.
My thoughts are with all those affected by the heartbreaking tragedy involving Ukraine International Airlines flight PS752 carrying many Canadians.— Marc Garneau (@MarcGarneau) January 8, 2020
We are in touch with our international counterparts and Canada is offering technical assistance to the upcoming investigation.
Пассажирский самолет МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился сегодня утром в районе аэропорта в Тегеране вскоре после взлета. На борту лайнера находились 176 человек. Все они погибли.
На борту самолета летели 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, 3 — Германии, 3 — Великобритании.
Власти Ирана заявили, что причиной крушения самолета стало возгорание двигателя.
Украина временно запретила авиарейсы в Иран. В МАУ отметили, что Boeing, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.