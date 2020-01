Канада предложила помощь в расследовании крушения самолета МАУ в Иране

Канада предложила техническую помощь в расследовании авиакатастрофы самолета Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране. Об этом сообщил министр транспорта Канады Марк Гарно.



«Мы поддерживаем контакт с нашими международными партнерами, и Канада предлагает техническую помощь для предстоящего расследования», — написал он в Twitter.

My thoughts are with all those affected by the heartbreaking tragedy involving Ukraine International Airlines flight PS752 carrying many Canadians.



We are in touch with our international counterparts and Canada is offering technical assistance to the upcoming investigation.