На борту разбившегося в Тегеране самолета МАУ находились 11 граждан Украины

На борту самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который потерпел крушение в Иране, находились 11 украинских граждан. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).



Из них двое украинцев были пассажирами и еще 9 — члены экипажа.



Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что всего в самолете находились 176 человек.



«Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе PS752: Иран — 82; Канада — 63; Украина — 2 + 9 (экипаж); Швеция — 10; Афганистан — 4; ФРГ — 3; Великобритания — 3», — написал Пристайко в Twitter.



В сети были обнародованы списки пассажиров, которые находились на борту лайнера.





Пассажирский самолет МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился сегодня утром в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране вскоре после взлета. Все люди, которые находились на борту лайнера, погибли.



Власти Ирана заявили, что причиной крушения самолета стало возгорание двигателя. Эту же версию озвучило посольство Украины в Иране.



МАУ отменила все рейсы в Тегеран. В авиакомпании отметили, что Boeing, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.