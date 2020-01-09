Президент Владимир Зеленский подписал указ про объявление 9 января днем траура в связи с катастрофой самолета украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране. Об этом сообщается на сайте украинского президента.



Сегодня в Украине будут приспущены государственные флаги. Также отменены развлекательно-концертные мероприятия, внесены соответствующие изменения в программы телеканалов и радиостанций.



Также Зеленский записал видеобращение в связи с трагедией.

По словам президента, расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Ирана. К ним присоединятся 45 украинских специалистов, в том числе Государственная авиационноая служба, Национальное бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ.



Кроме того, в случае необходимости в состав комиссии могут привлекаться представители СНБО, СБУ, ГСЧС, Минобороны, министерств иностранных дел, внутренних дел и других государственных учреждений, которые также прибыли в Тегеран.



«Мы ожидаем, что все они будут включены в работы комиссии, в частности к расшифровке записей «черных ящиков», — отметил Зеленский.



Он также сообщил, что сегодня намерен поговорить по телефону с президентом Ирана относительно «усиления сотрудничества с украинской стороной для установления истины». Зеленский призвал международное сообщество, в частности, Канаду, к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинского Боинга-737.



Глава государства сообщил, что в Украине проведут внеплановые и полные проверки состояния безопасности полетов МАУ и других отечественных авиакомпаний. До выяснения всех причин катастрофы украинским авиакомпаниям запретили полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака, а украинским гражданам рекомендуют воздержаться от посещения этого региона.

Пассажирский самолет МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился утром 8 января в районе аэропорта в Тегеране вскоре после взлета. На борту лайнера находились 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все пассажиры и члены экипажа погибли.



Власти Ирана заявили, что причиной крушения самолета стало возгорание двигателя.



В МАУ отметили, что Boeing, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.