Трюдо надеется на участие Канады в расследовании причин катастрофы самолета МАУ в Иране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказал надежду на участие Оттавы в иранском расследовании авиакатастрофы самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». Об этом передает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.



Трюдо отметил, что 138 из 176 человек на борту самолета рейса, следовавшего в Киев, должны были продолжить перелет в Канаду.



Канада разорвала дипломатические отношения с Ираном в 2012 году. Трюдо заявил, что министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань позвонит своему иранскому коллеге Мохаммеду Джаваду Зарифу, чтобы подчеркнуть необходимость надлежащего расследования катастрофы.



«Канада является одной из немногих стран с высоким уровнем экспертизы, когда дело касается подобных аварий, поэтому мы можем внести большой вклад», — сказал Трюдо.



Я уверен, что в нашем взаимодействии, как через наших союзников, так и непосредственно, мы сделаем все возможное, чтобы внести значительный вклад в это расследование", — заявил он на пресс-конференции в Оттаве.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился утром 8 января в районе аэропорта в Тегеране вскоре после взлета. На борту лайнера находились 176 человек. Среди них 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 — Швеции, 11 —Украины, 4 — Афганистана, 3 — Германии, 3 — Великобритании.



Власти Ирана после катастрофы заявили, что причиной крушения самолета стало возгорание двигателя. По данным Reuters, западные спецслужбы также полагают, что самолет упал из-за технических неисправностей.



В МАУ отметили, что Boeing, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.



Украина временно запретила авиарейсы в Иран.