В Славянске закрыли игорное заведение, которое «притворялось» кальян-баром

В Славянске правоохранители прекратили деятельность подпольного заведения с азартными играми, которое работало под вывеской кальян-бара. Об этом сообщает пресс-слуджба полиции Донецкой области.



Отмечается, что в игорном заведении полицейские изъяли 4 компьютера с интегрированным программным обеспечением. Общая стоимость изъятого имущества составляет около 80 тысяч гривен.



Правоохранители устанавливают организаторов незаконного игорного заведения.

20 декабря правительство Украины приняло решение о полном прекращении деятельности игровых заведений, которые функционировали под видом лотерей. В тот день Нацполиция отчитались о закрытии более 5,3 тысяч таких заведений по всей стране.



Игорный бизнес был запрещен в Украине еще в 2009 году, но салоны с игровыми автоматами продолжали работу под видом лотерей.