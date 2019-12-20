Аваков потребовал от полиции до 16:00 пятницы закрыть все игорные заведения в Украине

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция с 16:00 20 декабря закроет все игорные заведения в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



«Постановление Кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу. Она заключается в следующем — отменить приказ Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Национальной полиции и Фискальной службе обеспечить принятие соответствующих мер», — сказал Аваков в ходе селекторного совещания в пятницу.



Министр отметил, что этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который сейчас рассматривается и будет принят Верховной Радой.



«Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений», — добавил он.



Председатель Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что полиция готова к выполнению приказа.

Ранее на «Урядовом портале» было обнародовано правительственное распоряжение о противодействии игорному бизнесу № 1325-р, принятое на заседании Кабинета министров в пятницу утром.

Распоряжение содержит также поручение Нацполиции и Государственной фискальной службы (ГФС) обеспечить прекращение работы распространителей лотерей, деятельность которых не отнесена к организации и проведению лотерей и не запрещенных законом «О запрете игорного бизнеса в Украине».