Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кабмин выделил на ремонт дорог в Луганской области в 4 раза больше средств, чем в Донецкой

15 января 2020, 13:32

Кабмин выделил на ремонт дорог в Луганской области в 4 раза больше средств, чем в Донецкой

Кабинет министров утвердил перечень объектов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году и объемы бюджетных средств для их финансирования за счет спецфонда госбюджета по профильной бюджетной программе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В частности, на ремонт и строительство автодорог в Донецкой области планируется выделить 623,1 миллиона гривен, а в Луганской области — 2,4 миллиарда гривен.

Таким образов в 2020 году Луганщина получит от правительства почти в 6 раз больше средств на эти нужды, чем Донетчина.

Глава ЛугОГА Сергей Гайдай отмечал, что всего на ремонт дорог разных категорий в Луганской области будет потрачено около 3 миллиардов гривен в 2020 году.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:17
 «ДНР» будет исследовать толчки в Макеевке сейсмической аппаратурой
09:35
В Донецке горела машина скорой помощи
08:03
В Макеевке горел офис газовой службы
10:27
«ЛНР» приговорила местного жителя к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
22:02
Наблюдения ОБСЕ, свидетельства экс-пленных и нарушения прав человека на Донбассе. Итоги недели
11:56
Беспилотники ОБСЕ глушили и перехватывали при полетах на Донбассе
13:30
Асеев: СИЗО забиты в том числе и гражданами России, до которых никому нет дела
12:05
В «ЛНР» заявили о ранении жителя Голубовки в результате обстрела
10:42
ОБСЕ зафиксировала танки в Дебальцево и гаубицы на Луганщине
13:10
«ДНР» задолжала зарплату шахтерам
11:19
«ДНР»: Задержан житель Донецка, у которого при себе было 11 килограмм взрывчатки
23:21
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:06
Правозащитники: «ДНР» начала конфискацию автомобилей с украинскими номерами
13:00
«ДНР» изменит тарифы на электричество с 1 февраля
10:24
ОБСЕ зафиксировала обстрелы на участке разведения у Петровского
все новости
13:49
СБУ: Боевики в Луганске пытались завербовать чиновника из Минюста
13:32
Кабмин выделил на ремонт дорог в Луганской области в 4 раза больше средств, чем в Донецкой
12:44
Задержан еще один член группировки, которая причастна к убийству Окуевой. Но по другому делу
12:23
Путин согласен, что президент РФ не может занимать этот пост больше двух сроков подряд. Предложил передать часть полномочий парламенту
12:10
Путин заявил, что Россия уже «никого не догоняет» в вопросе вооружения
11:34
СМИ: ДТЭК Ахметова перестала платить государству за передачу электроэнергии
10:36
Посольства Германии и Канады раскритиковали законопроект Зеленского о децентрализации
10:23
Власть Херсонщины ищет деньги, чтобы построить мини-город для переселенцев
09:37
Сегодня Рада рассмотрит изменения в Конституцию о децентрализации. Ждут Зеленского
09:25
Один колодец на все село. Правозащитники рассказали о проблемах Старомарьевки в «серой зоне»
09:17
«Шахтер» запустит собственный телеканал
08:35
Штаб ООС насчитал 10 обстрелов за минувшие сутки
08:12
На КПВВ Донбасса умерли 27 человек в прошлом году
21:21
В зоне ООС от неосторожного обращения с боеприпасами погиб военнослужащий 
20:36
Курченко через суд требует отмены персональных санкций
все новости
ВИДЕО
Местные выборы 2020. Успеют ли внести изменения в Конституцию? ►
06 января, 10:07
Кто может представить Донбасс на переговорах в Минске ►
03 января, 10:51
Зеленский в новогоднем обращении решил объединить всю Украину
01 января, 00:02

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция