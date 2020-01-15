Правительство России подало в отставку. Об этом премьер-министр страны Дмитрий Медведев сообщил во время встречи кабинета министров с президентом Владимиром Путиным после его послания, в котором тот высказал предложения о внесении изменений в конституцию, передает ТАСС.



По его словам, предложенные Путиным изменения поменяют баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.



«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — сказал Медведев.



В ответ на это Путин предложил Медведеву занять пост заместителя председателя Совета безопасности — такая должность будет введена президентом РФ. До формирования нового правительства Медведев останется исполняющим обязанности премьер-министра.