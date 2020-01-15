Главные события 15 января в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 15 января.

Политика



Президент Владимир Зеленский заявил, что во время следующего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января Украина будет работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Также украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.



Представитель группировки «ДНР» Руслан Якубов заявил, что для дальнейшего разведения сил и средств на новых участках на линии соприкосновения на Донбассе нужно подписать дополнения к уже действующему соглашению.



Общество



При пересечении контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения на Донбассе за 2019 год умерли 27 человек, в основном пожилого возраста.



Боевые действия



Беспилотник СММ ОБСЕ был обстрелян во время мониторинга в районе Новолуганского Донецкой области 11 января.



В подконтрольном группировке «ЛНР» городе Миусинск Луганской области 12-летний мальчик 12 января получил осколочные ранения лица в результате взрыва боеприпаса, который нашел на полигоне недалеко от дома.

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