«ДНР» требует дополнительный документ для разведения сил

Представитель группировки «ДНР» Руслан Якубов заявил, что для дальнейшего разведения сил и средств на новых участках на линии соприкосновения на Донбассе нужно подписать дополнения к уже действующему соглашению. Об этом сообщает «РИА Новости».



«Ключевым моментом при рассмотрении новых потенциальных участков разведения для нас является согласование и подписание дополнения к Рамочному решению от 21 сентября 2016 года, в котором будут учтены и урегулированы практические аспекты разведения сил и средств», — сказал Якубов.

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что во время следующего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января Украинская будет активно работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Также украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.