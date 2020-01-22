«ДНР»: Ректор «академии» нанял киллера для убийства руководителей «министерства»

Ректор «Донбасской юридической академии» Сергей Гончаров задержан по обвинению в организации заказного убийства. Об этом сообщает пресс-служба «МВД» при группировке «ДНР».



«Из-за служебных разногласий преступник решился на физическое устранение руководителей министерства образования ДНР», — утверждается в сообщении.



Для поиска киллера Гончаров «воспользовался старыми связями в криминальных кругах», добавили в «МВД». Как сообщается, злоумышленник передал исполнителю личные данные, фотографии, адреса и маршруты передвижения жертв, детально рассказал об их распорядке дня и составил план убийства. Чтобы получить вознаграждение, киллер должен был предъявить Гончарову доказательства совершенного преступления, а затем незамедлительно покинуть подконтрольную «ДНР» территорию.



«Довести преступный замысел до конца злоумышленнику не позволили сотрудники УБОП», — рассказали в «МВД ДНР».



Утверждается, что в ходе проведения оперативных мероприятий собрано «достаточное количество доказательств, уличающих ректора ДЮА в преступной деятельности». Гончаров был задержан, ему инкриминируют «убийство из корыстных побуждений или по найму» (пункт «и» часть 2 статьи 106 «УК ДНР»).



За совершение такого преступления «уголовным кодексом ДНР» предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы либо смертной казни.

В ноябре так называемая аккредитационная коллегия при «министерстве образования ДНР» отклонила заявку на аккредитацию «Донбасской юридической академии» из-за «выявленных нарушений».



26 декабря глава «ДНР» Денис Пушилин вынес выговор «министру образования ДНР» Михаилу Кушакову за скандал с отказом «Донбасской юридической академии» в так называемой аккредитации. Пушилин добавил, что «ДЮА» должна работать.



«Донбасская юридическая академия» была открыта группировкой «ДНР» в Донецке в 2015 году. Она позиционировалось, как заведение по подготовке «кадрового резерва республики». «Академией» опекался тогдашний глава группировки «ДНР» Александр Захарченко и его ближайший соратник — «вице-премьер» Александр Тимофеев.