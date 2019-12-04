В Донецке могут закрыть «академию», которую создали при Захарченко

Группировка «ДНР» может закрыть подконтрольное им учебное заведение «Донбасская юридическая академия». Об этом сообщает сепаратистский телеканал «Юнион».



Отмечается, что в ноябре так называемая аккредитационная коллегия при «министерстве образования ДНР» отклонила заявку на аккредитацию «академии» из-за «выявленных нарушений». При этом о каких нарушениях идет речь, в сюжете не уточняется.



Накануне в стенах «академии» прошла встреча представителей «правительства» и «парламента» с преподавателями и студентами. Было принято решение об организации дополнительной комиссии при «правительстве», которая изучит ситуацию. До 25 декабря комиссия доложит свои выводы главе «ДНР» Денису Пушилину и после этого будет принято окончательное решение о судьбе учебного заведения.

«Донбасская юридическая академия» была открыта группировкой «ДНР» в Донецке в 2015 году. Она позиционировалось, как заведение по подготовке «кадрового резерва республики». «Академией» опекался тогдашний глава группировки «ДНР» Александр Захарченко и его ближайший соратник — «вице-премьер» Александр Тимофеев.



В январе прошлого года в «ДНР» утверждали, что «академия» будет претендовать на получение российской аккредитации.