Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Арахамия сомневается в существовании силового плана возвращения Донбасса

23 января 2020, 09:05

Арахамия сомневается в существовании силового плана возвращения Донбасса

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия не думает, что Украина располагает планом силового возвращения Донбасса. Об этом он сказал российским журналистам «на полях» международного экономического форума Давосе.

«Мне неизвестно, хотя я член [парламентского] комитета нацбезопасности и обороны, но не могу прокомментировать — просто неизвестно. Я не думаю, что есть такой план. У нас все усилия последних шести месяцев направлены на исключительно мирное урегулирование», — заявил депутат.

Арахамия отметил, что для разрешения конфликта в Донбассе необходимо соблюдать полное прекращение огня. «Мы все должны понимать, что там стреляют каждый день, там каждый день с обоих сторон погибают люди. Поэтому будем делать все, что от нас зависит на политическом уровне, чтобы остановить, в первую очередь, прекратить огонь и после этого совместно наработать дальнейшие шаги», — добавил глава фракции монобольшинства.

Читайте также:

Зеленский: Для решения конфликта с Россией нужен диалог с Путиным

Ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, генерал-майор Сергей Кривонос выразил мнение, что украинская армия должна быть готова к силовому сценарию освобождения Донбасса. По его словам, такой вариант не исключается, но нужно решение руководства Украины.

ТЕГИ

Люди
Давид Арахамия

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:08
Под Амвросиевкой горели продуктовые магазины
22:55
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:06
«ДНР» признала, что задержала блогера Болотина из-за его критических высказываний
09:44
В Донецке «ДНР» задержала местного блогера после критических высказываний
08:17
«ДНР»: Ректор «академии» нанял киллера для убийства руководителей «министерства»
22:48
На Луганщине мужчина пострадал в результате взрыва
22:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:40
В Луганске застрелили боевика «ЛНР»
10:36
Красный Крест отправил 100 тонн гуманитарной помощи на Донбасс
09:49
В Донецке убили замкомандира полка «МВД ДНР»
08:03
Россия раздает паспорта детям-сиротам на Донбассе
22:51
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:28
В Донецке умер начальник военного лицея при «ДНР»
09:04
Мужчина подорвался на взрывчатке под Луганском
19:39
Призыв с 18-ти, новые участки для разведения и потери с фронта. Главное за неделю
все новости
11:30
Население Украины составляет 37 миллионов человек — данные электронной переписи
11:01
Украина на 10 лет передаст «Укрзализныцю» немецкому оператору
11:00
Зеленский не пойдет на форум в Израиле, где выступит Путин
10:08
Под Амвросиевкой горели продуктовые магазины
09:45
Минветеранов и ВПЛ снова разделят на два ведомства
09:05
Арахамия сомневается в существовании силового плана возвращения Донбасса
08:30
Зеленский: Для решения конфликта с Россией нужен диалог с Путиным
07:36
На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один ранен
22:55
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:06
«ДНР» признала, что задержала блогера Болотина из-за его критических высказываний
20:55
Европейская пенсия: будущее украинцев на примере Эстонии ►
20:36
Зеленский рассматривает возможность встречи с Путиным в Израиле
19:14
Nothing is imposible и украинское чудо. Главное из выступления Зеленского в Давосе
18:23
Военный погиб под обстрелами на Донбассе
16:38
Кива напал на посетителя столичного ресторана ►
все новости
ВИДЕО
Европейская пенсия: будущее украинцев на примере Эстонии ►
22 января, 20:55
Зеленский: Ощущение единства нации возникает не только благодаря совместным традициям, культуре и религии
22 января, 09:05
Украинский фильм о Донбассе получил награду на фестивале в Норвегии
21 января, 20:46

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция