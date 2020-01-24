«ДНР» примерно на 30 процентов повысит тарифы на электричество с 1 февраля

Так называемое правительство при группировке «ДНР» установило новые тарифы на электроэнергию для населения, которые начнут действовать с 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба «правительства ДНР».



Тариф, как и раньше, будет рассчитываться в зависимости от объемов потребления. По новой сетке при потреблении до 150 кВт/ч в месяц цена 1 кВт/ч составит 0,8018 рубля (ранее 0,6168), при потреблении от 150 до 800 кВт/ч — 1,0904 рубля (ранее 0,8388). Таким образом, максимальное увеличение месячной оплаты в первом случае составит 27,75 рубля (10,7 грн), во втором — 201,28 рубля (79,6 грн).



Отдельно устанавливаются тарифы и объемы потребления электроэнергии для жителей сельской местности, домов и квартир, оборудованных кухонными электроплитами, электроотопительными установками, в многоэтажках, где отсутствует система газоснабжения и центрального теплоснабжения, а также на технические цели в многоквартирных домах, общежитиях и на придомовых территориях в городской и сельской местности.



Новая тарифная сетка опубликована здесь.

«ДНР» не меняла тарифы на электричество с 2014 года.



С 1 сентября 2019 года «ДНР» повысила цены на холодную воду, вывоз мусора и квартплату. С 1 июля 2020 года «ДНР» изменит тарифы на отопление и горячую воду.