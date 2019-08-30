«ДНР» поднимает тарифы на, ЖКХ: водоснабжение в Донецке подорожает вдвое

На подконтрольной боевикам части Донецкой области с 1 сентября подорожают некоторые виды услуг ЖКХ. Об этом пишет сепаратисткий сайт ДАН.



Так, поднимется цена за услуги водоснабжения, вывоз ТБО и жилищный фонд.



Услуги по вывозу ТБО и квартплата повысятся на 30%, водоснабжению в Донецке — почти в два раза, в других городах и районах — в полтора.



В группировке «ДНР» заявляют, что к подорожанию тарифов привел износ оборудования ЖКХ, отсутствие полноценных ремонтов, рост цен на горюче-смазочные материалы и финансовая неспособность предприятий ЖКХ.