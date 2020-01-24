Зеленский: Россия должна вывести войска из Донбасса

Только Россия может вывести войска из Донбасса и должна это сделать, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«В плане вывода войск с временно оккупированной территории, здесь, конечно, только Россия это может сделать, только они. Эти войска должны быть выведены с нашей территории. Тут я пока не вижу решения», — сказал он в интервью израильскому «9 каналу».



Зеленский отметил, что Минские соглашения являются на сегодня единственным документов относительно которого может вестись диалог по урегулированию конфликта. Однако украинская сторона прорабатывает и другие варианты на случай неэффективности «Минска», подчеркнул президент.



«Вокруг чего-то еще встречаться? Конечно, мы думаем об этом. Разрабатываем ли мы другие варианты, если не сработает этот вариант? Да», — сказал он.

Встреча в Израиле президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина не состоялась. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, причиной стало то, что украинский лидер не приехал на Всемирный форум памяти Холокоста.