Боевик Гиркин вышел на протест против Путина

Около ста человек, среди которых боевики, участвовавшие в конфликте на Донбассе и поддерживающие незаконные группировки сепаратистов, потребовали проведения референдума по вопросу изменений в Конституции в Москве, передает «Радио Свобода».



В субботу 25 января они передали коллективные обращения в приемную президента.



К зданию администрации президента России пришли лидер группировки «Новороссия» Игорь Гиркин (Стрелков ) и освободившийся в прошлом году из колонии полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков.



Заявленное президентом РФ Владимиром Путиным всенародное голосование по поправкам в Конституцию они считают имитацией. Гиркин заявил, что Путин будет считаться «клятвопреступником и узурпатором власти», если не выполнит требование протестующих.





Россиянин Игорь Гиркин, а также Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко являются подозреваемыми в деле о Boeing 777 рейса МН17, который был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года.