Гиркин и еще трое подозреваемых по делу МН17 объявлены в международный розыск

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Трое россиян и один гражданин Украины будут объявлены в международный розыск по обвинению в причастности к крушению пассажирского самолета «Боинг 777» рейса МН17. Об этом сообщил представитель полиции Нидерландов на пресс-конференции в Ниувегейн (Нидерланды).



Международная следственная группа установила причастность к крушению самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко.



После объявления их имен официальным следствием на них будет выдан международный ордер на арест.



Следствие запросит у Украины и РФ сведения по названным подозреваемым.



Глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке заявил, что подозреваемые в причастности к катастрофе рейса МН17, Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, будут привлечены к ответственности по ст.162 Уголовного кодекса Нидерландов.



«Они сотрудничали с целью доставки вооружения, и поэтому их можно считать подозреваемыми в том, что они причастны к сбиванию МН17», - сказал он.



Согласно уголовного законодательства Нидерландов, если даже человек не присутствовали при совершении преступления, но был причастен к нему, он также является виновным.

Сергей Дубинский (позывной «Хмурый») — давно фигурирует в качестве одного из подозреваемых в причастности к крушению МН17. Он руководил специальной российской разведывательной службой, которая была сформирована в начале июля 2014 года. В его подразделении было около 300 человек.



Леонид Харченко — бывший комендант от боевиков «ДНР» в Константиновке Донецкой области, гражданин Украины. Был подчиненным Пулатова.



Олег Пулатов — экс-начальник разведывательно-диверсионного подразделения специальной российской разведывательной службы. Офицер ВС РФ, позывной «Гюрза». По данным следствия, он является заместителем Дубинского. Закончил военную академию им. Фрунзе в Киеве.



Игорь Гиркин руководил боевиками «ДНР» во время оккупации Славянска Донецкой области. После крушения самолета 17 июля 2014 года Гиркин заявил в социальных сетях, что боевики успешно атаковали украинский военный самолет.



«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.









