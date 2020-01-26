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Левые предложили Путину внести вопрос об интеграции Донбасса в конституционные правки

26 января 2020, 15:41

Левые предложили Путину внести вопрос об интеграции Донбасса в конституционные правки

В Москве под зданием администрации российского президента 25 января прошла акция из ста человек, которые требовали проведения референдума по вопросу внесения правок в Конституцию РФ.

Собравшиеся утверждали, что власти РФ намерены по завершению разработки поправок в основной закон провести «всенародное голосование» вместо референдума. Именно на проведении референдума с явкой не менее 50% настаивали участники акции, а также на голосовании за каждую поправку отдельно, а не списком.

Под администрацией президента РФ присутствовали глава движения «Новороссия», экс-командир боевиков «ДНР» Игорь Стрелков и лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

Znak.com опубликовал фотографию обращения, в котором изложены требования протестующих к Администрации президента РФ. Среди предложений, которые по мнению участников необходимо также вынести на обсуждение — интеграция Донбасса в Россию, прогрессивный налог для богатых, новый социально-экономический курс страны и роль в жизни страны тех россиян, которые проживают за границей. Не ясным, по словам Удальцова, являются и намерения по передачи части властных полномочий Госсовету РФ.

«У нас есть президент, парламент, суд, а что такое Госсовет? Ничего не понятно. Ощущение, что президент [Владимир] Путин готовит себе место, куда бы перебраться с президентского места. Мы за него рады. Но зачем для этого менять Конституцию?» — заявил Удальцов.

Во время встречи около АП дежурили сотрудники ОМОНа, но никто задержан не был.

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