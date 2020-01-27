Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

NYT: Трамп говорил Болтону о связи военной помощи Украине с делом против Байдена

27 января 2020, 09:01

NYT: Трамп говорил Болтону о связи военной помощи Украине с делом против Байдена

Президент США Дональд Трамп в августе 2019 года говорил своему тогдашнему советнику по национальной безопасности Джону Болтону, что хочет продолжить заморозку военной помощи Украине до тех пор, пока Киев не поможет с расследованием в отношении представителей Демократической партии, в том числе Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом говорится в еще не опубликованной книге мемуаров Болтона, которая оказалась в распоряжении The New York Times.

Газета отмечает, что книга представляет собой «набросок» того, что Болтон может сказать на слушаниях по импичменту Трампа. Согласно черновикам, которые оказались в распоряжении газеты, Болтон, госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер «десятки раз» просили президента США разблокировать помощь Украине. В августе 2019 года Трамп говорил им, что не намерен этого делать до получения от Киева материалов по расследованию в отношении Байденов.

Согласно правилам, книга, дата выхода в печать которой еще неизвестна, до публикации должна быть передана в Белый дом на рассмотрение. Администрация Трампа имеет право задержать или отменить выпуск всей книги или ее фрагментов.

Сам Трамп, комментируя публикацию The New York Times, подчеркнул, что никогда не говорил Болтону о связи помощи Украине с расследованием против демократов. «Если Джон Болтон сказал это, то только для того, чтобы продать книгу», — написал президент США в Twitter.

В начале января Болтон сообщил о готовности дать показания в Сенате по делу об импичменте. 

В США продолжается скандал вокруг июльского телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении президента США. Политические оппоненты Трампа из Демократической партии считают, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании избраться на второй срок.

Сам Трамп утверждает, что никакого давления на украинского лидера не было. Зеленский также говорил, что на него никто не давил.

19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональда Трампа, признав его виновным в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Теперь это решение должно одобрить Сенат, где большинство принадлежит республиканцам, которые поддерживают Трампа. 

ТЕГИ

Люди
Дональд Трамп Джон Болтон
Прочее
США-Украина

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:56
Аресты в Донецке, пересмотр «Минска» и новые жертвы обстрелов. Главное за неделю
11:45
«ДНР» заставит предприятия оплачивать убытки от электроснабжения населению
11:06
В Донецке повысят стоимость проезда в общественном транспорте
21:40
Новый план Киева для Донбасса ►
23:03
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:57
В Донецке слышны звуки боя
12:51
«ДНР» примерно на 30 процентов повысит тарифы на электричество с 1 февраля
11:50
«ДНР» утверждает, что признает украинские паспорта
11:04
Миссия ОБСЕ не смогла получить доступ к камере на участке разведения в Петровском
23:00
Главные события 23 января в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
21:12
Прополз 150 метров, чтобы позвать помощь. На Луганщине мужчина подорвался на взрывном устройстве
14:11
«ДНР» приговорила дончанина к пяти годам тюрьмы за «шпионаж»
10:08
Под Амвросиевкой горели продуктовые магазины
22:55
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:06
«ДНР» признала, что задержала блогера Болотина из-за его критических высказываний
все новости
10:07
Зеленский не ответил российскому каналу, поедет ли 9 мая в Москву
09:36
В СНБО создана группа реагирования на коронавирус
09:01
NYT: Трамп говорил Болтону о связи военной помощи Украине с делом против Байдена
08:14
С начала года на Донбассе погибли уже 11 украинских военных
21:56
Аресты в Донецке, пересмотр «Минска» и новые жертвы обстрелов. Главное за неделю
20:52
Исполнителем покушения на экс-командира батальона ВСУ является участник АТО
19:29
Двое военных погибли, еще двое травмированы за сутки на Донбассе
19:02
Песков рассказал об «эффективном контакте» между Зеленским и Путиным
17:10
Мариупольское КП «Счастливые животные» убивает собак: за 2 года усыпили более двух тысяч
15:41
Левые предложили Путину внести вопрос об интеграции Донбасса в конституционные правки
13:53
В 2019 году Зеленский помиловал 97 человек
11:45
«ДНР» заставит предприятия оплачивать убытки от электроснабжения населению
11:06
В Донецке повысят стоимость проезда в общественном транспорте
10:44
СМИ опубликовали запись разговора Трампа о конфликте Украины и РФ
10:19
В Донецке произошел пожар на территории психоневрологической больницы
все новости
ВИДЕО
Новый план Киева для Донбасса ►
25 января, 21:40
Школы в Чехии и школы в Украине. К чему приведут реформы? ►
25 января, 12:37
Как проходит внедрение новой украинской школы на Донбассе ►
24 января, 16:33

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция