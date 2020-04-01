«ЛНР» отменила первомайское шествие

Группировка «ЛНР» отменила парад трудящихся по случаю 1 мая из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом пишет подконтрольный группировке ресурс ЛИЦ.



Отмечается, что мероприятия на локальном уровне состоятся.



«Федерация профсоюзов ЛНР приняла непростое, но взвешенное решение о необходимости отменить масштабное празднование государственного Праздника Весны и Труда — первомайский парад трудовых коллективов и провести мероприятия на локальном уровне», — говорится в сообщении.

На данный момент «ДНР» и «ЛНР» подтвердили по одному случаю заболевания коронавирусом нового типа на подконтрольной боевикам территории. На подконтрольной властям территории уже подтверждено 669 случаев коронавируса.