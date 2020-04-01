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«ЛНР» отменила первомайское шествие

01 апреля 2020, 13:56

«ЛНР» отменила первомайское шествие

Группировка «ЛНР» отменила парад трудящихся по случаю 1 мая из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом пишет подконтрольный группировке ресурс ЛИЦ.

Отмечается, что мероприятия на локальном уровне состоятся.

«Федерация профсоюзов ЛНР приняла непростое, но взвешенное решение о необходимости отменить масштабное празднование государственного Праздника Весны и Труда — первомайский парад трудовых коллективов и провести мероприятия на локальном уровне», — говорится в сообщении.

На данный момент «ДНР» и «ЛНР» подтвердили по одному случаю заболевания коронавирусом нового типа на подконтрольной боевикам территории. На подконтрольной властям территории уже подтверждено 669 случаев коронавируса.

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