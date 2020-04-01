Правительство ужесточит карантин для украинцев старше 60 лет

Кабинет министров планирует в течение суток доработать изменения к постановлению №211 о противодействии распространению коронавируса COVID-19 в Украины в части введения строго карантина для граждан старше 60 лет.



Как сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, предлагаемые изменения содержат важные нормы и они должны быть выписаны так, чтобы не нарушать права человека.



Министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что проект изменений в постановление №211 предусматривает, в частности, внедрение домашней изоляции и домашнего карантина для лиц старше 60 лет с ограничением посещения парков и зон отдыха, общественного транспорта. Вместе с тем изменения будут предусматривать перечень случаев, когда эти ограничения не применяются.

В Украине уже подтверждено 669 случаев новой коронавирусной инфекции. 17 заболевших умерли, 10 выздоровели.



Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля. В правительстве не исключили, что дата будет пересмотрена.



