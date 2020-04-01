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«ДНР» подтвердила второй случай коронавируса в ОРДО

01 апреля 2020, 20:42

«ДНР» подтвердила второй случай коронавируса в ОРДО

Группировка «ДНР» объявила о выявлении второго случая коронавируса на подконтрольной ей территории. Случай заболевания COVID-19 зафиксирован у ребенка по результатам теста 1 апреля, говорится в сообщении «минздрава ДНР».

Им оказался ребенок жительницы ОРДО, у которой выявили коронавирус 31 марта.

«Заболевание у мамы и ребенка протекает в легкой форме, они находятся в отдельной боксированной палате в инфекционном отделении, получают необходимое лечение», — говорится в сообщении.

Оставшиеся члены семьи находятся под наблюдением врачей в инфекционном отделении. В «ДНР» утверждают, что их состояние удовлетворительное, тесты на COVID-19 у них отрицательные.

На подконтрольной властям территории уже подтверждено 669 случаев коронавируса. Из них 6 случаев - на подконтрольной властям части Донецкой области и 3 - в Луганской. Один случай заболевания коронавирусом подтвердила группировка «ЛНР».

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