В Донецкой области подтвердили седьмой случай коронавируса

Седьмой лабораторно подтвержденный случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Вирус обнаружили у 67-летней жительницы Белозерского, которая контактировала с родственником, вернувшимся из-за границы.



Женщина была госпитализирована в инфекционную больницу Мирнограда, ее состояние оценивают как средней тяжести.

Ранее в Донецкой области коронавирус выявили у пяти человек в Мариуполе и у одной жительницы Бахмута.



Группировка «ДНР» заявила о двух случаях COVID-19 на подконтрольной ей территории Донетчины.



Всего в Украине уже зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни. 20 человек умерли, еще 13 выздоровели. У Минздрава Украины нет данных о заражении вирусом на неподконтрольной территории.